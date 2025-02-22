2025-02-22 11:18:04 - المصدر: ايشان

من المقرر أن تنفذ حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل سابعة، اليوم السبت، بين محتجزين ومعتقلين فلسطينيين، على الرغم من التوتر الذي ساد بعد أن سلمت الحركة جثتي طفلين من عائلة بيباس من دون والدتهما. وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 رهائن إسرائيليين كما هو مقرر، السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول […]

ظهرت المقالة اليوم.. إسرائيل تتسلم 6 رهائن من غزة مقابل إطلاق سراح 602 من الفلسطينيين أولاً على ايشان.



