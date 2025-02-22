بغداد تعلق على تهديدات واشنطن بشأن عدم استئناف صادرات نفط كوردستان

2025-02-22 11:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية،يوم السبت، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوباتعلى العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وقال فرهاد علاء الدين، مستشارالشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"،وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجودتهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان".

وأضاف علاء الدين، أن "جميعالاتصالات التي جرت مؤخراً مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرضعقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".

وكشفت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، عنتفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، منأجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهةعقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.

ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغدادوواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايدمن الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقييوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".