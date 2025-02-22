بغداد تعلق على تهديدات واشنطن بشأن عدم استئناف صادرات نفط كوردستان
شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية،يوم السبت، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوباتعلى العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.
وقال فرهاد علاء الدين، مستشارالشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"،وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجودتهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان".
وأضاف علاء الدين، أن "جميعالاتصالات التي جرت مؤخراً مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرضعقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وكشفت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، عنتفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، منأجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهةعقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.
ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغدادوواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايدمن الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقييوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".