الذهب يتراجع بأسواق بغداد ويستقر في أربيل مع انخفاض الدولار

2025-02-22 11:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 618 الف دينار، وسعر الشراء 614 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 588 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 584 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 620 الف دينار و 630 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 590 الفا و 600 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل المعدن النفيس عيار 24 بيع 715 ألف دينار، وعيار 21 بيع 625 الف دينار، وعيار 18 بيع 535 ألف دينار.

وانخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 149950 دينارا مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع (يوم الخميس الماضي) حيث كانت قد بلغت 150050 دينارا مقابل كل 100 دولار.