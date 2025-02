الحجامي لإذاعة الناصرية: افتتاح خمس مستشفيات في ذي قار خلال العام الجاري

2025-02-22 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، المهندس أحمد الحجامي، أن العام الجاري سيشهد افتتاح خمس مستشفيات جديدة في مختلف أقضية المحافظة، بسعات تتراوح بين 20 إلى 100 سرير، بهدف تعزيز القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأوضح الحجامي خلال حديثه في البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية،...

