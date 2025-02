2025-02-22 12:05:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية، اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثر المحافظة بمرتفع جوي سيبيري، مما يؤدي إلى أجواء أكثر برودة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر. وأوضح مدير الأنواء الجوية في الناصرية، أحمد كريم، في تصريح لشبكة أخبار الناصرية،...

The post مرتفع سيبيري يضرب الناصرية ويخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.