السامرائي يبحث مع بارزاني مستجدات المشهد السياسي

2025-02-22 12:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل مستجدات المشهد السياسي.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي التقى، اليوم السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل"، مشيرا الى، ان "الجانبان ناقشا آخر المستجدات السياسية وسبل تعزيز التعاون بين القوى الوطنية لتحقيق الاستقرار".

وأكد السامرائي خلال اللقاء ، على "أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين جميع المكونات العراقية"، مشددًا على "ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي" حسب البيان.

وأضاف، ان "بارزاني رحب بالسامرائي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لخدمة مصالح العراق وتعزيز الاستقرار في البلاد".

وتابع، ان "اللقاء شهد نقاشاً مستفيضاً حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعراقيين".

واختتم، ان "عدد من النواب قيادات التحالف حضر اللقاء".