تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام

2025-02-22 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن النائب الايزيدي محما خليل، يوم السبت، أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ضد قانون العفو العام.

وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.

وأضاف أن "بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون"، مشيرا الى أن "قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح".

وتابع خليل، إن "وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة"، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.

وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.