2025-02-22 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتمديرية مرور السليمانية، يوم السبت، إغلاق طريقين رئيسيين في المدينة، في إطارجهودها لتعزيز إجراءات السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، وذلك تزامناً معالزيادة الملحوظة في حركة المركبات.

ووفقًا لبيان رسمي،ورد لوكالة شفق نيوز، حذرت المديرية المواطنين والسائقين من استخدام الطرقالمؤدية إلى المناطق الجبلية حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدفإلى حماية الأرواح وتحسين انسيابية المرور في المدينة.

وأشار البيان، إلىأن "الطريقين المغلقين مؤقتاً هما چاڤیلاند، ودۆڵەمیران، نظراً لكثافةالحركة المرورية في تلك المناطق"، مؤكداً "ضرورة التزام الجميعبارشادات المرور، تفادياً لأي حوادث أو اختناقات مرورية".

وأضاف البيان، أن"حركة المرور في مناطق أخرى تأثرت نتيجة لهذا القرار، حيث تم تركيب حواجزمرورية لتوجيه السائقين إلى طرق بديلة، ما ساهم في تقليل الازدحام وضمان انسيابيةالسير".

وأوضح البيان، أن"هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها المستمرة لتحسين الوضع المروري في المدينة،وتقليل الازدحام، وتعزيز مستوى السلامة العامة"، داعياً المواطنين إلى"التعاون والتقيد بالتوجيهات لضمان نجاح هذه التدابير وتحقيق بيئة مروريةأكثر أماناً للجميع".