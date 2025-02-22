إجراءات مرورية جديدة في السليمانية لمواجهة "ازدحام السير"
شفق نيوز/ أعلنتمديرية مرور السليمانية، يوم السبت، إغلاق طريقين رئيسيين في المدينة، في إطارجهودها لتعزيز إجراءات السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، وذلك تزامناً معالزيادة الملحوظة في حركة المركبات.
ووفقًا لبيان رسمي،ورد لوكالة شفق نيوز، حذرت المديرية المواطنين والسائقين من استخدام الطرقالمؤدية إلى المناطق الجبلية حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدفإلى حماية الأرواح وتحسين انسيابية المرور في المدينة.
وأشار البيان، إلىأن "الطريقين المغلقين مؤقتاً هما چاڤیلاند، ودۆڵەمیران، نظراً لكثافةالحركة المرورية في تلك المناطق"، مؤكداً "ضرورة التزام الجميعبارشادات المرور، تفادياً لأي حوادث أو اختناقات مرورية".
وأضاف البيان، أن"حركة المرور في مناطق أخرى تأثرت نتيجة لهذا القرار، حيث تم تركيب حواجزمرورية لتوجيه السائقين إلى طرق بديلة، ما ساهم في تقليل الازدحام وضمان انسيابيةالسير".
وأوضح البيان، أن"هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها المستمرة لتحسين الوضع المروري في المدينة،وتقليل الازدحام، وتعزيز مستوى السلامة العامة"، داعياً المواطنين إلى"التعاون والتقيد بالتوجيهات لضمان نجاح هذه التدابير وتحقيق بيئة مروريةأكثر أماناً للجميع".