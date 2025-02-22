بصريون يناشدون الامن الاقتصادي بشأن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية (فيديو)

2025-02-22 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

ناشد مواطنون عبر "بغداد اليوم"، اليوم السبت (22 شباط 2025)، الامن الاقتصادي والمعنين للنزول الى السوق لمتابعة ومعالجة ارتفاع الأسعار في محافظة البصرة.

المواطنون قالوا: ناشدنا اليوم الامن الاقتصادي والجهات المعنية ان تنزل الى كل الأسواق في محافظة البصرة لمعالجة ارتفاع أسعار الدجاج.

وأضافوا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، حيث يتم بيع كيلوغرام من الدجاج بسعر 4.500 دينار عراقي في جميع اسواق البصرة، فيما اشاروا الى، ان الجهات المعنية والامن الاقتصادي لم ولن ينزل الى اسواق البصرة لمراقبة هذا الارتفاع.

وتابعوا: يجب محاسبة أصحاب محال الجملة في الأسواق على ارتفاع هذه الأسعار.



