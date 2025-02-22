2025-02-22 12:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى، عبد القادر الدخيل، السبت، جميع دوائر المحافظة بوقوف دقيقة صمت صباح الأحد تعبيراً عن الحزن العميق والتضامن مع أُسر الضحايا، وسط مأساة تسلّم رفات شهداء جنوب الموصل وسنجار.

وقال محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل،في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي في مواجهة هذه المأساة هما من أهم الركائز التي يجب أن يحافظ عليها الجميع".

وأكد أن "تسلّم رفات شهداء جنوب الموصل وسنجار، الذين سقطوا ضحية جرائم الإرهاب، تفرض على الجهات والموظفين كافة الوقوف دقيقة صمت صباح الأحد في الساعة الثامنة والنصف، كرمز للتضامن والحزن المشترك مع الأسر التي ما زالت تنتظر استرداد أرواح أبنائها"

وأضاف الدخيل أن مثل هذه الإجراءات "تهدف إلى تعزيز روح المواطنة والوحدة في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية"، مؤكدًا ضرورة "بذل كل الجهود لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العدالة".

يُذكر أن الطب العدلي في الموصل قام أمس الجمعة بتسليم رفات 21 شخصا من أهالي ناحية حمام العليل جنوب الموصل، الذين تم إعدامهم على يد تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على المحافظة، وذلك بعد ورود نتائج الفحص المختبري للحمض النووي.