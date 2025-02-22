القبض على متهمين بإطلاق النار العشوائي وآخرين بالقتل في بغداد

2025-02-22 13:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (22 شباط 2025)،القبض على عدد من المتهمين بإطلاق النار العشوائي، بينهم ثلاثة متهمين بقتل وإصابة ثلاثة مواطنين في جانبي الكرخ والرصافة.

وأوضحت القيادة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الأولى للشرطة الاتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بعد ورود معلومات عن حادثة إطلاق نار خلال حفل زفاف في منطقة الأمين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين".

وأضاف، أن "تشكيلات قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على عدد من المتهمين بإطلاق النار العشوائي وضبطت الأسلحة بحوزتهم في منطقتي المهدية الأولى والسيدية بجانب الكرخ".



