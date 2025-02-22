زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الابتزاز الإعلامي"

2025-02-22 13:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم السبت (22 شباط 2025)، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته "بغداد اليوم"، انه جرى بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض، عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.

وأوعز زيدان، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة، اتخاذ الإجراءات القانونية، ازاء بعض الممارسات غير القانونية، واهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.