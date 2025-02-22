السوداني يبحث مع بارزاني تنفيذ الاتفاقات المشتركة
بغداد اليوم - بغداد
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (22 شباط 2025)، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وجرى التباحث بأهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات وتنفيذ الاتفاقات المشتركة.
وأشار السوداني، في بيان لمكتبه الخاص وتلقته "بغداد اليوم"، إلى "أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في الاقليم لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".
من جانبه، أكد بارزاني، استمرار التواصل والتعاون مع بغداد من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار.