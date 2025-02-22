السوداني يبحث مع بارزاني تنفيذ الاتفاقات المشتركة

2025-02-22 13:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (22 شباط 2025)، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وجرى التباحث بأهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات وتنفيذ الاتفاقات المشتركة.

وأشار السوداني، في بيان لمكتبه الخاص وتلقته "بغداد اليوم"، إلى "أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في الاقليم لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".

من جانبه، أكد بارزاني، استمرار التواصل والتعاون مع بغداد من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار.