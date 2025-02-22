عماد محمد يعلن تشكيلة منتخب العراق للقاء استراليا

2025-02-22 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، عن تشكيلة فريقه لمباراة استراليا في مباراة مصيرية حاسمة اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.

وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

وتالفت التشكيلة من وسام علي لحراسة المرمى واللاعبين عباس عدنان وحسين فاهم ومصطفى قابيل وأموري فيصل ومصطفى نواف وحسن عماد وعلي مخلد ومسلم موسى وكرار جعفر وليث ضياء.



