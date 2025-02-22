الأنبار.. ضبط رجلين وامرأة يسرقون تبرعات مرضى الفشل الكلوي

2025-02-22 13:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت شرطة الأنبار، اليوم السبت، القبض على ثلاثة أشخاص بينهم امرأة متهمين بسرقة صندوق لجمع التبرعات لصالح مرضى الفشل الكلوي من أحد المطاعم في منطقة الكيلو 35 غرب الرمادي مركز المحافظة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "قوة من الشرطة تمكنت، بعد تحريات ومتابعة دقيقة، من تحديد هوية المتهمين الثلاثة الذين أقدموا على سرقة صندوق التبرعات وفروا إلى جهة مجهولة"، مضيفًا أن "الكاميرات المثبتة داخل المطعم ساعدت في التعرف على هويتهم".

وأشار المصدر إلى أن "القوة الأمنية نفذت عملية مداهمة وفق مذكرة قبض قضائية، أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين خلال فترة وجيزة"، مبينًا أنه "تم ضبط المبلغ المسروق بحوزتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".