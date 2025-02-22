المنسق الإعلامي: منتخبنا يبدي جاهزيته لمواجهة اليمن في كأس الخليج لقدامى اللاعبين

2025-02-22 14:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - عبدالرحمن حميد

أكد المنسق الإعلامي لمنتخب قدامى العراق، بلال زكي، أن الفريق جاهز لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين أمام نظيره اليمني، مشيراً إلى عدم وجود أي إصابات في صفوف المنتخب.

وقال زكي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "قرعة البطولة جاءت مماثلة لبطولة خليجي 26، حيث تضم مجموعة العراق كلاً من اليمن، البحرين، والسعودية، ما يجعل المنافسة قوية بين الفرق المشاركة".

وأضاف أن "النجم يونس محمود التحق بالمنتخب مؤخراً، وسيتحدد مدى مشاركته بناءً على حالته البدنية، كما انضم اللاعبان السابقان حبيب جعفر وليث حسين اليوم إلى الطاقم الإداري، لدعم المدرب حكيم شاكر في قيادة الفريق خلال البطولة".

وشدد زكي على أن "جميع الفرق المشاركة تسعى لتحقيق اللقب، حيث استدعت أفضل لاعبيها لتعزيز حظوظها في المنافسة".