2025-02-22 14:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الـ(16) من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2024-2025).وذكر بيان المكتب الإعلامي لدوري نجوم العراق للمحترفين تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "لجنة المسابقات حددت يومي الأربعاء والخميس المقبلين موعداً لإقامة مباريات دور الـ(16) من بطولة كأس العراق ".وأضاف أن مباريات يوم الأربعاء الـ(26) من الشهر الحالي ستجمع الميناء والزوراء في ملعب الفيحاء، والنجف مع البيشمركة في ملعب النجف، والقوة الجوية مع القاسم في ملعب الشعب، ودهوك مع ميسان في ملعب دهوك".وبين أن مباريات يوم الخميس الـ(27) من الشهر الحالي ستجمع بين نوروز والفريق الحسين في ملعب نوروز، والطلبة مع أمانة بغداد في ملعب المدينة، والشرطة مع الموصل في ملعب الشعب، وزاخو مع الكرمة في ملعب زاخو".



