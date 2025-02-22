التجارة تعلن عن حوافز وتسهيلات لتحسين بيئة الأعمال

2025-02-22 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجكشفت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن إجراءات لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة اتخذت إجراءات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إعداد الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تؤدي إلى ذلك، وكذلك تنفيذها لشراكات عديدة مع القطاع الخاص منها (الهايبر ماركت)، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص في توفير مفردات البطاقة التموينية واستقطابها للمستثمرين من الخارج عن طريق الملحقيات التجارية".وأضاف أن "الوزارة وضعت حوافز وتسهيلات، وتبسيط الإجراءات من خلال تحسين بيئة الأعمال بتعديل العديد من القوانين والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وكذلك الذهاب باتجاه أتمتة تسجيل الشركات، ومنح إجازات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز مشجعة للمصدرين"، مبيناً أن "وزارة التجارة وتماشياً مع البرنامج الحكومي تؤمن بأن للقطاع الخاص الدور الكبير في تنمية الاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التجارة على تنمية وتطوير القطاع الخاص من خلال دائرة مختصة لديها هي دائرة تطوير القطاع الخاص التي تعمل على إعداد السياسات التجارية والاستثماريّة التي تمكن القطاع الخاص من أخذ دوره في التنمية المستدامة، وكذلك تقوم بتدريب القطاع الخاص ضمن منهاج تدريبي معتمد ومدروس يلبي احتياجات المرحلة، وكذلك فإن هذه الدائرة هي حلقة الوصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتقوم بإشراك القطاع الخاص في جميع الفعاليات والبرامج والنشاطات الاقتصادية المحلية والدولية ".