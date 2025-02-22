بعد شهرين من الأزمة.. الكتل السياسية في ديالى تتوصل إلى اتفاق ينهي تعطيل المجلس
شفقنيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى، فارس الجبوري، يوم السبت، عن قرب انتهاء الأزمةالسياسية التي أدت إلى تعطيل جلسات المجلس منذ نحو شهرين، وذلك بعد سلسلة منالمباحثات بين مختلف الكتل السياسية.
وقالالجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة المجلس كان من المقرر عقدهاالأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تواجد عدد من الأعضاء خارج المحافظة".
وأشارالجبوري، إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد استئناف الجلسات، وفق المعطياتالحالية"، مبيناً أن "القوى السياسية باتت تدرك أهمية تحقيق الاستقرارالسياسي والأمني في ديالى، لضمان استمرار تقديم الخدمات، ودعم المشاريع التنموية،وتعزيز دور المجلس الرقابي".
يُذكرأن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرتهوكالة شفق نيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجلعدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي فيديالى مع قرب الانتخابات.
وكانمجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبهوانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيامبقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.