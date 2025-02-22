2025-02-22 15:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضو مجلس محافظة ديالى، فارس الجبوري، يوم السبت، عن قرب انتهاء الأزمةالسياسية التي أدت إلى تعطيل جلسات المجلس منذ نحو شهرين، وذلك بعد سلسلة منالمباحثات بين مختلف الكتل السياسية.

وقالالجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة المجلس كان من المقرر عقدهاالأسبوع الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب تواجد عدد من الأعضاء خارج المحافظة".

وأشارالجبوري، إلى أن "الأسابيع المقبلة ستشهد استئناف الجلسات، وفق المعطياتالحالية"، مبيناً أن "القوى السياسية باتت تدرك أهمية تحقيق الاستقرارالسياسي والأمني في ديالى، لضمان استمرار تقديم الخدمات، ودعم المشاريع التنموية،وتعزيز دور المجلس الرقابي".

يُذكرأن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرتهوكالة شفق نيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجلعدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي فيديالى مع قرب الانتخابات.

وكانمجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبهوانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيامبقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.