2025-02-22 15:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس حزب تقدم، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي،يوم السبت، أن العراق ليس بمعزل عن العالم، بل يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي،مشيراً إلى بعض أجنحة الحشد لا تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة محمدشياع السوداني.

وقالالحلبوسي، في ملتقى حوار بغداد الدولي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحددأبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعيةوالمدنية ضمن إطار زمني غير قابل للتراجع".

وأضافأن "هناك حاجة لوثيقة سياسية تحدد أسس النظام السياسي في العراق، وليس فقطوثيقة لتشكيل الحكومات"، لافتاً إلى أن "بعض بنود الورقة السياسيةالتي طُرحت بعد عام 2022 لتشكيل الحكومة قد نُفذت، بينما لا يزال البعض الآخرمعلقاً".

وفيمايتعلق بملف السلاح، أشار الحلبوسي، إلى أن "الدستور العراقي يحظر علىالأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة"، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكونبيد الدولة فقط".

وأوضحالحلبوسي، أن "الحشد الشعبي تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم داعش،لكن ليس كل أجنحته اليوم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مبيناأنه "في حال تعرض العراق لتهديد أمني أو إرهابي، فسيتم الاعتماد على جميعأبناء الشعب، بما في ذلك مختلف القوات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يجوز وجود فصائلخارج إطار الدولة، ولا يمكن إصدار أي أوامر لها من خارج مؤسسات الدولةالرسمية".

وختمالحلبوسي، حديثه بالتأكيد على "الحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخص هذه التحدياتوتضع حلولاً عملية لحماية الدولة وضمان استقرارها".

وفيمطلع العام الجاري، ذكّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قادة القوىالسياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان "التسوية السياسية"، داعياًالمتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادةالنظر بهذه الورقة.