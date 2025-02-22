الحلبوسي: بعض أجنحة الحشد لا تخضع للسوداني والعراق بحاجة لوثيقة سياسية وطنية
شفقنيوز/ أكد رئيس حزب تقدم، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي،يوم السبت، أن العراق ليس بمعزل عن العالم، بل يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي،مشيراً إلى بعض أجنحة الحشد لا تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة محمدشياع السوداني.
وقالالحلبوسي، في ملتقى حوار بغداد الدولي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"هناك ضرورة لإقرار وثيقة اتفاق سياسي تكون بمثابة موازنة للدستور، تُحددأبرز التحديات التي تواجه العراق، وتلتزم بها جميع القوى السياسية والاجتماعيةوالمدنية ضمن إطار زمني غير قابل للتراجع".
وأضافأن "هناك حاجة لوثيقة سياسية تحدد أسس النظام السياسي في العراق، وليس فقطوثيقة لتشكيل الحكومات"، لافتاً إلى أن "بعض بنود الورقة السياسيةالتي طُرحت بعد عام 2022 لتشكيل الحكومة قد نُفذت، بينما لا يزال البعض الآخرمعلقاً".
وفيمايتعلق بملف السلاح، أشار الحلبوسي، إلى أن "الدستور العراقي يحظر علىالأحزاب امتلاك أجنحة مسلحة"، مشدداً على أن "السلاح يجب أن يكونبيد الدولة فقط".
وأوضحالحلبوسي، أن "الحشد الشعبي تأسس لمواجهة خطر أمني كبير تمثل بتنظيم داعش،لكن ليس كل أجنحته اليوم تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مبيناأنه "في حال تعرض العراق لتهديد أمني أو إرهابي، فسيتم الاعتماد على جميعأبناء الشعب، بما في ذلك مختلف القوات، لكن في ظل الظروف الحالية، لا يجوز وجود فصائلخارج إطار الدولة، ولا يمكن إصدار أي أوامر لها من خارج مؤسسات الدولةالرسمية".
وختمالحلبوسي، حديثه بالتأكيد على "الحاجة إلى وثيقة وطنية تُشخص هذه التحدياتوتضع حلولاً عملية لحماية الدولة وضمان استقرارها".
وفيمطلع العام الجاري، ذكّر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قادة القوىالسياسية في البلاد، بورقة سابقة بعنوان "التسوية السياسية"، داعياًالمتصدين للعملية السياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادةالنظر بهذه الورقة.