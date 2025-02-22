بغداد واربيل يوصيان بتشكيل لجنة مشتركة بشأن مخيمات النزوح في كوردستان
2025-02-22 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز
شفقنيوز/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم السبت، اجتماعاً مشتركاً فيأربيل لمناقشة واقع مخيمات النازحين فيالإقليم.
وذكرالمكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعرجي، برفقة الوفدالأمني الرفيع المرافق له عقد اجتماعاً مشتركاً مع وزير داخلية الإقليم ريبرأحمد، في أربيل اليوم السبت، بحضور المنسق الأممي للشؤون الإنسانية فيالعراق، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الإقليم ورؤساء محاكم استئناف أربيلونينوى وكركوك".
وأضافالبيان، أن "الاجتماع ناقش واقع مخيمات (حسن شام وديبگة) وآلية التنسيقلحسم ملفاتها"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص إلى التوصية بتشكيل لجنةمشتركة وعرض المواقف والتوصيات على مجلس القضاء الأعلى في بغداد".