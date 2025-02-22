2025-02-22 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم السبت، اجتماعاً مشتركاً فيأربيل لمناقشة واقع مخيمات النازحين فيالإقليم.

وذكرالمكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعرجي، برفقة الوفدالأمني الرفيع المرافق له عقد اجتماعاً مشتركاً مع وزير داخلية الإقليم ريبرأحمد، في أربيل اليوم السبت، بحضور المنسق الأممي للشؤون الإنسانية فيالعراق، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الإقليم ورؤساء محاكم استئناف أربيلونينوى وكركوك".

وأضافالبيان، أن "الاجتماع ناقش واقع مخيمات (حسن شام وديبگة) وآلية التنسيقلحسم ملفاتها"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص إلى التوصية بتشكيل لجنةمشتركة وعرض المواقف والتوصيات على مجلس القضاء الأعلى في بغداد".