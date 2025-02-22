رئيس الأولمبية الفرنسية يهنئ مفتن ويؤكد الاستعداد لفتح آفاق التعاون

2025-02-22 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اليوم السبت، استعداد لفتح آفاق التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين الفرنسية والعراقية.

وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن تلقى تهنئة من نظيره الفرنسي، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية ديفيد لابارتيان لمناسبة انتخابه رئيساً للدورة الأولمبية المقبلة خلال المدة 2025-2029".

وبين أنه "جاء في رسالة لابارتيان ما نصه: رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، باسمنا شخصياً، وباسم اللجنة الأولمبية الفرنسية نبارك لكم انتخابكم رئيساً للجنة الأولمبية العراقية في المؤتمر الانتخابي الذي أقامته جمعيتكم العامة في الثامن من شباط الجاري، كما نهنئ من خلالكم زملاءكم أعضاء المكتب التنفيذي آملين لكم النجاح بعملكم المقبل وقيادة الرياضة العراقية الى أعلى درجات التفوق".

وأضاف أنه "نغتنم الفرصة اليوم لنؤكد استعدادنا الحقيقي لفتح كل آفاق التعاون بين اللجنتين الأولمبيتين الفرنسية والعراقية وبما يخدم الرياضة والرياضيين في بلدينا الصديقين"