2025-02-22 15:18:04 - المصدر: ايشان

أفرجت سلطات الكيان الصهيوني، اليوم السبت، عن مئات الأسرى الفلسطينيين بإطار صفقة التبادل مع حركة حماس. ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز “الشاباك” حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من […]

ظهرت المقالة الكيان يفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام” أولاً على ايشان.



