بنسبة إنجاز 84%... محافظ بغداد يعلن موعد افتتاح مستشفى الفضيلية

2025-02-22 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، عن الموعد المحدد لافتتاح مستشفى الفضيلية، مؤكداً أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 84%.وقال العلوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشفى الفضيلية هو صرح طبي جديد في محافظة بغداد، تم تمويله من قبل موازنة المحافظة، كما أشرف المهندسون العاملون في محافظة بغداد على إنجاز هذا المستشفى"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز وصلت إلى 84%".وأشار إلى أن "موعد افتتاح مستشفى الفضيلية سيكون في الثلث الأخير من هذا العام، وتحديداً في الشهر السادس، قد يتأخر التاريخ شهراً أو يتقدم، ولكننا نأمل بأن يتم إنجاز ما تبقى من العمل في الوقت المحدد".وأضاف العلوي أن "المستشفى يتكون من 200 سرير ويخدم منطقة الفضيلية والمناطق المحيطة بها، ويضم أحدث الأجهزة الطبية من منشأ عالمي رصين".وتابع: "من المتوقع أن يتم تشغيل المستشفى بنفس الطريقة التي يشغل بها مستشفى الشعب، الذي تم تمويله أيضًا من قبل المحافظة وإنجازه بالتنسيق مع وزارة الصحة"، منوهاً بأن "طريقة التشغيل تحددها وزارة الصحة باعتبارها الجهة المستفيدة، لكن التوجه العام هو أن يتم تشغيل المستشفى من قبل الشركات الخاصة".وأشار إلى أن "المستشفى سيدعم نظام الضمان الصحي لتغطية تكاليف المرضى الذين يطلبون الخدمة، وفقًا لنسبة معينة"، مؤكداً أن "وتيرة الإنجاز في المشروع تسير بشكل جيد، ولا توجد تأخيرات، بفضل الشركة المنفذة، التي تعد من الشركات المتميزة وتعمل على تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات، وفقًا للشروط المتفق عليها، وحتى قبل الموعد المحدد لإنجازه".



