ضبط موقعين لتهريب المشتقات النفطية في محافظتي الأنبار والنجف الأشرف

2025-02-22 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم السبت، عن ضبط موقعين معدين لتهريب المشتقات النفطية في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار والحي الصناعي بالنجف الأشرف.وقال طالب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاحقة مرتكبي جرائم تهريب الوقود باتت من أولويات وزارة النفط المتمثلة بشركة التوزيع ضمن خطتها بإدامة عمليات مكافحة التهريب".وأضاف أنه "تم الكشف عن قيام ملاكات الشركة التفتيشية بإسناد القوات الأمنية بعد استلامها للمعلومات، بضبط موقعين: الأول في الأنبار ضمَّ (6) خزانات تحتوي على(15) ألف لتر من زيت الغاز و (6) مضخات نوع روبين، وخزانات أخرى مختلفة السعات والأحجام".وتابع أن "العملية الأخرى في محافظة النجف الأشرف تضمنت ضبط سيارة محورة بخزان على طول المركبة تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية بدون مستمسكات رسمية"، مشيراً الى "تسليم المضبوطات الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".