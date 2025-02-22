في أربيل.. الأعرجي يتابع تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران

2025-02-22 15:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، اجتماعا في أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاعرجي والوفد الأمني الرفيع المرافق له، عقد اجتماعا في أربيل، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران".

واضاف انه "وشارك في الاجتماع، وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم"، مبينا ان "الاجتماع ناقش تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود".

هذا وأفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (22 شباط 2025)، ان وزير الداخلية اسكندر مومني وبدعوة رسمية من نظيره العراقي عبد الأمير كامل الشمري وصل إلى العراق في زيارة تستغرق يومين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة تأتي بهدف مناقشة والتشاور بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والتعاون في قضايا الحدود وحل المشاكل الحدودية، فضلاً عن التنسيق الأولي لمراسم الأربعين".

وأضاف، ان "نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن وتنفيذ القانون علي أكبر بورجمشيديان يرافق مؤمني في هذه الرحلة، إضافة الى رئيس شرطة مرور في الجيش الإيراني والعميد تيمور حسيني".