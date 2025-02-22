ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم البايرن

2025-02-22 15:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تفاجأ مديرو اعمال نجم البايرن برفض ريال مدريد، فرصة التعاقد معه الذي تحوم الكثير من الشكوك حول مستقبله مع البافاري.

وينتهي عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، ولا يزال لم يحسم مستقبله بعد بتجديد تعاقده مع العملاق البافاري أم الرحيل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تم عرض كيميتش على ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني رفض الصفقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه بايرن ميونخ في تجديد عقود العديد من نجوم الفريق في الأونة الأخيرة، مثل: مانويل نوير، وجمال موسيالا، إضافة إلى ألفونسو ديفيز.

ويعد كيميتش من أبرز الأسماء تحت قيادة كومباني هذا الموسم، حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات ونجح خلالها في تسجيل هدف واحد وصناعة 10 آخرين.