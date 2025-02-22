بينها بغداد .. اربع محافظات عراقية تعطل الدوام غدا بمناسبة تشييع حسن نصر الله
2025-02-22 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة الديوانية، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد تزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته اسرائيل في ايلول/ سبتمبر من العام 2024.
وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "التعطيل جاء لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي لنصر الله".
وبهذا تكون الديوانية رابع محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي للمناسبة ذاتها بعد العاصمة بغداد، وذي قار، وميسان.