منتخب العراق للشباب يخفق في التأهل الى كأس العالم و يودع نهائيات أمم آسيا

2025-02-22 16:51:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اخفق المنتخب العراقي للشباب في التاهل الى كاس العالم اثر خسارته امام نظيره الاسترالي 3-2 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.

وجرت المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم ‏العراق بهدفين مقابل هدف واحد لأستراليا سجل الهدف الأول للعراق أموري فيصل في الدقيقة الـ 16، وسجل المنتخب الاسترالي هدف التعديل عن طريق لوكا يوفانوفيتش في الدقيقة الـ 22 ، بينما سجل المنتخب العراقي هدفه الثاني عن طريق اللاعب مصطفى قابيل في الدقيقة الـ 26 ، وفي الشوط الثاني سجل استراليا هدف التعديل عن طريق كيكيانيس في الدقيقة الـ 63، واضاف المنتخب الاسترالي هدفه الثالث في الـ 74 عن طريق بلادو لاتو.