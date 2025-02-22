حكيم شاكر يعلن تشكيلة منتخب قدامى اللاعبين للقاء اليمن

2025-02-22 16:51:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب العراق، حكيم شاكر، اليوم السبت، التشكيلة الأساسيةلمنتخب قدامى لاعبي العراق أمام منتخب اليمن والتي تجري في الساعة 4:45 عصراً على استادجابر مبارك الصباح الدولي، في دولة الكويت، ضمن بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين.

وتألفت التشكيلة من نور صبري لحراسة المرمى وكل من اللاعبين أوس إبراهيموسعد عطية وسام زكي وحيدر عبد الأمير وصالح سدير وأحمد مناجد وكرار جاسم وحمادي أحمدالرزاق فرحان.

ويلاقي منتخب العراق لقدامى لاعبي كرة القدم، نظيره اليمني ضمن الجولةالأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الخليج لقدامى لاعبي بنسختها الأولى.