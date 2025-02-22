منتخبنا الشبابي يودع كأس آسيا بعد خسارته أمام أستراليا

2025-02-22 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعودع منتخبنا الشبابي لكرة القدم، اليوم السبت، نهائيات كأس آسيا بعد خسارته أمام نظيره الأسترالي.وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الأسترالي، ضمن نهائيات كأس آسيا للشباب دون (20 عامًا) المقامة حاليًا في الصين.وأحرز أهداف منتخب الشباب كل من أموري فيصل في الدقيقة 16، ومصطفى قابيل في الدقيقة 26، فيما جاءت أهداف المنتخب الأسترالي عن طريق لوكا يوفانوفيتش في الدقيقة 22، وبينغوتس كيكانوس في الدقيقة 62، وألكسندر بادولاتو في الدقيقة 74.وبهذه الخسارة، فقد منتخبنا الشبابي فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب.