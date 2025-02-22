2025-02-22 17:00:05 - المصدر: الطاقة

نفى خبراء ومحللون إمكان فرض عقوبات على بغداد من أجل استئناف صادرات نفط كردستان العراق المتوقفة منذ عامَيْن عبر خط أنابيب الواصل بين كركوك في العراق وميناء جيهان في تركيا. وجاء في آخر تحديثات الأزمة، التي تتابع تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر أميركية قولها إن إدارة الرئيس دونالد …

إقرأ: خبراء: صادرات نفط كردستان العراق لن تكون سببًا في "عقاب" بغداد على منصة الطاقة



