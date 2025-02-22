د. جاسم يونس الحريري: البلطجة الترامبية تجاه العراق أهدافها ومخاطرها
2025-02-22 17:00:05 - المصدر: راي اليوم
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د. جاسم يونس الحريري
دونالد ترامب، الرئيس ال47 للولايات المتحدة الامريكية والمعروف من قبل بتصريحاته النارية وبنرجسيته، بدأ مسيرته سنة 1980، وجمع ثروة ضخمة من مجال العقارات والمباني الفاخرة، ومن استثماراته في الفنادق والكازينوهات وملاعب الغولف. عبر تلك الثروة التي جمعها، وأصبح ترامب من المشاهير، خاصة في مجال السياسة، وزادت شهرته بعد دعمه للجمهوري ((رونالد ريغن))، في الانتخابات الرئاسية لعام 2000. ثم بدأ دونالد مشواره السياسي، فكان هو من أثار ضجة التشكيك في جنسية ((باراك أوباما)) في انتخابات 2008، وذلك بهدف التشكيك في أهليته لمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.… [+]