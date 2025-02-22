الدولار يغلق على انخفاض في بغداد واربيل

2025-02-22 17:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم 149950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 149800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.