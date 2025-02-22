سقوط طائرة مسيّرة "مجهولة المصدر" على منزل شمال دهوك
2025-02-22 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرةمجهولة المصدر على أحد المنازل في مركز ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمالمحافظة دهوك.
وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطتعلى منزل أحد المواطنين، مسببةً أضراراً مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية".
وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مركز ناحية ديرلوك،فيما شهدت مناطق أخرى من قضاء العمادية سابقاً سقوط عدة طائرات مسيّرة على منازلالمواطنين.
يُذكر أن المنطقة تشهد صراعاً مسلحاً بين حزب العمال الكوردستانيوالجيش التركي، حيث يستخدم الطرفان الطائرات المسيّرة، إلى جانب الأسلحة الخفيفةوالثقيلة، في المواجهات.