2025-02-22 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط طائرة مسيّرةمجهولة المصدر على أحد المنازل في مركز ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمالمحافظة دهوك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة سقطتعلى منزل أحد المواطنين، مسببةً أضراراً مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في مركز ناحية ديرلوك،فيما شهدت مناطق أخرى من قضاء العمادية سابقاً سقوط عدة طائرات مسيّرة على منازلالمواطنين.

يُذكر أن المنطقة تشهد صراعاً مسلحاً بين حزب العمال الكوردستانيوالجيش التركي، حيث يستخدم الطرفان الطائرات المسيّرة، إلى جانب الأسلحة الخفيفةوالثقيلة، في المواجهات.