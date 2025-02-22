عمليات بغداد تضع خطة جديدة لرفع السيطرات الداخلية واستبدالها بدوريات النجدة

2025-02-22 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت، وضع وتنفيذ خطة لرفع العديد من السيطرات الداخلية في العاصمة واستبدالها بدوريات النجدة والشرطة المحلية.

وأوضح الفريق التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة العمليات شرعت برفع العديد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تقليل المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن في المدينة".

وأضاف، أن "البديل عن هذه السيطرات سيكون الاعتماد على دوريات النجدة والشرطة المحلية؛ لضمان الأمن في المناطق التي تم رفع السيطرات منها."