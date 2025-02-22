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المقاومة تواصل ضخ دماء العزة في الأمة.. “غزة” آخر قلاع مصر.. دعوات شعبية ملحة للتمترس خلفها.. الامبريالية الأمريكية تحتضر وتزفر أنفاسها الأخيرة

المقاومة تواصل ضخ دماء العزة في الأمة.. “غزة” آخر قلاع مصر.. دعوات شعبية ملحة للتمترس خلفها.. الامبريالية الأمريكية تحتضر وتزفر أنفاسها الأخيرة
المقاومة تواصل ضخ دماء العزة في الأمة.. “غزة” آخر قلاع مصر.. دعوات شعبية ملحة للتمترس خلفها.. الامبريالية الأمريكية تحتضر وتزفر أنفاسها الأخيرة
2025-02-22 18:00:06 - المصدر: راي اليوم

 

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:

يوما بعد يوم تضخ المقاومة دماء العزة في الأمة العربية، تجلى ذلك اليوم في مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين ، وهي المشاهد التي انطوت على رسائل لا تخفى.

وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض النيل من المقاومة سرا وجهرا، ويتربصون بها الدوائر ، حذّر آخرون من التخلي عنها، داعين إلى الوقوف خلفها بكل قوة.

السياسي سيد مشرف يؤكد أن “غزة” آخر قلاع مصر بعد أن سقطت قلاعها في العراق ثم سورية ولم تتبق سوي قلعة غزة نتمترس خلفها.

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المقاومة تواصل ضخ دماء العزة في الأمة.. “غزة” آخر قلاع مصر.. دعوات شعبية ملحة للتمترس خلفها.. الامبريالية الأمريكية تحتضر وتزفر أنفاسها الأخيرة

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