المقاومة تواصل ضخ دماء العزة في الأمة.. “غزة” آخر قلاع مصر.. دعوات شعبية ملحة للتمترس خلفها.. الامبريالية الأمريكية تحتضر وتزفر أنفاسها الأخيرة
2025-02-22 18:00:06 - المصدر: راي اليوم
القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
يوما بعد يوم تضخ المقاومة دماء العزة في الأمة العربية، تجلى ذلك اليوم في مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين ، وهي المشاهد التي انطوت على رسائل لا تخفى.
وفي الوقت الذي يحاول فيه البعض النيل من المقاومة سرا وجهرا، ويتربصون بها الدوائر ، حذّر آخرون من التخلي عنها، داعين إلى الوقوف خلفها بكل قوة.
السياسي سيد مشرف يؤكد أن “غزة” آخر قلاع مصر بعد أن سقطت قلاعها في العراق ثم سورية ولم تتبق سوي قلعة غزة نتمترس خلفها.… [+]