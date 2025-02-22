عمليات بغداد تضع خطة جديدة لرفع السيطرات الداخلية

2025-02-22 18:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وضع وتنفيذ خطة لرفع العديد من السيطرات الداخلية في العاصمة واستبدالها بدوريات النجدة والشرطة المحلية.

وأوضح الفريق التميمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "قيادة العمليات شرعت برفع العديد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تقليل المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن في المدينة".

وأضاف، أن "البديل عن هذه السيطرات سيكون الاعتماد على دوريات النجدة والشرطة المحلية؛ لضمان الأمن في المناطق التي تم رفع السيطرات منها".