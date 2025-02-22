عمليات بغداد تضع خطة جديدة لرفع السيطرات الداخلية
2025-02-22 18:05:04 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وضع وتنفيذ خطة لرفع العديد من السيطرات الداخلية في العاصمة واستبدالها بدوريات النجدة والشرطة المحلية.
وأوضح الفريق التميمي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، أن "قيادة العمليات شرعت برفع العديد من السيطرات داخل العاصمة بغداد، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى تقليل المظاهر المسلحة وتعزيز الأمن في المدينة".
وأضاف، أن "البديل عن هذه السيطرات سيكون الاعتماد على دوريات النجدة والشرطة المحلية؛ لضمان الأمن في المناطق التي تم رفع السيطرات منها".