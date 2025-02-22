تيار الصدر يرد على المالكي: لن نشارك بأي حكومة فيها إطار

2025-02-22 18:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، بزعامة مقتدىالصدر، يوم السبت، على تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التي قال فيهابأن الإطار التنسيقي سيبقى متواجداً في الحكومة العراقية المقبلة، حتى وإن عاد الصدريونللمشهد.

وتعليقاً على ذلك، قال قيادي بارز في التيار، لوكالة شفق نيوز، إن"عودة التيار الوطني الشيعي إلى المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، إذا تمتبعد موافقة الصدر، لا تعني أن التيار سيكون شريكاً لقوى الإطار التنسيقي في الحكومةالمقبلة أو يكون حليفاً له بعد الانتخابات".

وبيّن القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الصدريين موقفهم ثابتبرفض أي تحالف مع قوى الإطار، وممكن أن تكون أطرافاً قليلة من الإطار جزء من مشروعالصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من غير المعقول أن نكون جزءاً من أي حكومة يكونالإطار التنسيقي مشكلها الرئيسي".

ويأتي تصريح القيادي الصدري في وقت تفيد مصادر سياسية، بأن أغلب الكتلالسياسية وبمختلف عناوينها ومكوناتها بعثت ممثلين عنها للنجف في محاولة لجس موقف زعيمالتيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة منعدمها.

وكانت مصادر مطلعة في الحنانة مقر الصدر، أشارت في وقت سابق بأن المشاركةبالانتخابات المقبلة من عدمها رهن بالصدر، وأن اتباعه ومؤيديه ملتزمون بذلك.

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطار التنسيقي، نحو الصدر،لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الانقساماتداخل قوى الإطار هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيار للعودة إلى العمل السياسي.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق،وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"،بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.