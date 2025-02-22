الديوانية.. نزاع على أرض يتسبب بمقتل وإصابة 4 أشخاص
2025-02-22 18:05:07 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخصينوإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة جراء اندلاع معركة عنيفة بين طرفين في قضاء الشنافيةجنوبي محافظة الديوانية.
وقال المصدر في تصريح، لوكالة شفق نيوز، إن "الشجارالمسلح اندلع بسبب خلافات على أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنينآخرين بجروح بليغة".
وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها علىمنطقة الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تصاعد النزاع"، مشيراً إلىأن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته".