2025-02-22 18:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخصينوإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة جراء اندلاع معركة عنيفة بين طرفين في قضاء الشنافيةجنوبي محافظة الديوانية.

وقال المصدر في تصريح، لوكالة شفق نيوز، إن "الشجارالمسلح اندلع بسبب خلافات على أرض زراعية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنينآخرين بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها علىمنطقة الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تصاعد النزاع"، مشيراً إلىأن "الأجهزة الأمنية باشرت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته".