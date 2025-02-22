منتخب قدامى اللاعبين يتغلب على اليمن في افتتاح بطولة الخليج

2025-02-22 18:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب منتخبنا لقدامى اللاعبين، اليوم السبت على نظيره اليمني (1-0) في افتتاح بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين - النسخة ( 1 ) - الكويت 2025 .وسجل لاعب المنتخب كرار جاسم هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، حصد المنتخب ثلاث نقاط، ليتصدر مجموعته وبانتظار المباراة الثانية بين البحرين والسعودية ولنفس المجموعة.