2025-02-22 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم السبت، ٔأمن الحدود المشتركة والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اجتماعًا بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط من كلا البلدين، فضلًا عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية".وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش أمن الحدود العراقية الإيرانية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة".وتابع، أن "الاجتماع شهد أيضا بحث التحضيرات لاستقبال زائري الأربعينية، إضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاتفاقية الموقعة في الاعتراف المتبادل برخص السياقة للمقيمين من مواطني كلا البلدين وغيرها، من الموضوعات التي تخص المجالات الأمنية".