وزير الداخلية ونظيره الإيراني يبحثان أمن الحدود والتعاون في مجال مكافحة المخدرات
2025-02-22 18:25:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم السبت، ٔأمن الحدود المشتركة والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اجتماعًا بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط من كلا البلدين، فضلًا عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش أمن الحدود العراقية الإيرانية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة".
وتابع، أن "الاجتماع شهد أيضا بحث التحضيرات لاستقبال زائري الأربعينية، إضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاتفاقية الموقعة في الاعتراف المتبادل برخص السياقة للمقيمين من مواطني كلا البلدين وغيرها، من الموضوعات التي تخص المجالات الأمنية".
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ونظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اليوم السبت، ٔأمن الحدود المشتركة والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني، اجتماعًا بحضور عدد من القادة الأمنيين والضباط من كلا البلدين، فضلًا عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية".
وأضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش أمن الحدود العراقية الإيرانية، والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة".
وتابع، أن "الاجتماع شهد أيضا بحث التحضيرات لاستقبال زائري الأربعينية، إضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاتفاقية الموقعة في الاعتراف المتبادل برخص السياقة للمقيمين من مواطني كلا البلدين وغيرها، من الموضوعات التي تخص المجالات الأمنية".