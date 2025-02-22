نيجيرفان بارزاني يعزي برحيل بختيار: قدم خدمات جليلة للشعب والوطن

2025-02-22 18:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، برحيل المناضل الوطني بختيار، مؤكداً أنه قدم خدمات جليلة للشعب والوطن.

وقال بارزاني، في بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لرحيل الشخصية البارزة والمناضل الوطني المغفور له (بختيار أو رحمن آغا نورك)، أوجه أحر التعازي والمواساة إلى درويش أو رحمان آغا، وأفراد العائلة والأقارب والأصدقاء كافة، وأشاركهم أحزانهم".

وأضاف: "لقد قدّم الفقيد، إلى جانب عائلته المخلصة والوطنية، خدمات جليلة للشعب والوطن، مما يجعله موضع تقدير واحترام".