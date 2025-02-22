قدامى العراق يستهلون مشوارهم الخليجي بفوز على اليمن

2025-02-22 18:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق لقُدامى لاعبي كرة القدم اول انتصار له، مساء السبت ، على حساب نظيره اليمني بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الخليج لقُدامى لاعبي بنسختها الأولى .

المباراة التي جرت على استاد جابر مبارك الصباح الدولي في دولة الكويت، في الساعة 4:45 عصراً، انتهى شوطها الاول بتقدم المنتخب العراقي بهدف دون رد لمنتخب اليمن جاء الهدف عن طريق كرار جاسم في الدقيقة 4، وهو الهدف الوحيد الذي انتهت عليه المباراة.

ويلعب منتخب العراق للقدامى، في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والبحرين واليمن .

وتضيف الكويت النسخة الأولى لبطولة الخليج لقُدامى لاعبي كرة القدم، للمدة من 22 وتستمر لغاية 26 من شهر شباط الحالي.

وجرى الاتفاقُ على أن تكون التبديلات مفتوحةً بشرطِ أن يتمَّ حصرها بواقع أربع فتراتِ توقفٍ، على أن لا تندرج التبديلاتُ ما بين شوطي المباراة ضمن فتراتِ التوقف.

وتم تحديدُ (40) دقيقةً زمناً للمباراة، 20 دقيقةً مقسمة بين الشوطين، على أن تكونَ الاستراحةُ لمدة عشر دقائق.