2025-02-22 18:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز، انتهت مباراة فريق الغراف مع نظيره نادي الصناعة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جرى على ملعب الصناعة بالعاصمة بغداد. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أشار مدرب فريق الغراف مؤيد طعمة، إلى أن الفريق قدم مستوى جيداً على الرغم من إضاعة...

The post الغراف يتعادل مع الصناعة ويواصل تصدره للدوري الممتاز appeared first on شبكة اخبار الناصرية.