2025-02-22 18:27:04 - المصدر: ايشان

أكد الطبيب المختص بالأشعة والسونار البيطري، عاصم الطائي، اليوم السبت، أن مرض الحمّى القلاعية يصيب الأبقار والجاموس فقط، ولا ينتقل إلى الإنسان، مشيراً إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو محاولة استغلال إعلامي للوصول إلى حرب تجارية فضلاً عن الحصول على تعويضات. وقال، الطائي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، إن “الحمى القلاعية مرض مستوطن […]

ظهرت المقالة طبيب مختص يتحدث عن استغلال “الحمّى القلاعية”: مربون حاولوا الحصول على تعويضات أولاً على ايشان.



