تقارير كل 3 أيام.. تحرك مكوكي للكهرباء العراقية استعداداً للصيف
شفق نيوز/ رأس وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت،اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة تنفيذ خطط فكالاختناقات استعداداً لموسم الصيف المقبل.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، ورد لوكالة شفقنيوز، أن "الاجتماع ناقش تفاصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيسالوزراء، لا سيما العمل بنظام الشفتات الثلاث لضمان سرعة الإنجاز".
ووجه فاضل، بحسب البيان، بـ "ضرورة تقديم تقارير دوريةكل ثلاثة أيام عن نسب التقدم في مشاريع المحطات الكهربائية وأعمالالصيانة"، مشدداً على "الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازالمشاريع، وتكثيف الجهود لتحسين واقع تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد".
وأشار فاضل، إلى "أهمية تذليل جميع العقبات التيتواجه الفرق الميدانية، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تنفيذ المهام بكفاءةوسرعة".
وفي (12 شباط 2025)، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل،بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيصالأراضي لنصب المحطات الجديدة خلال 48 ساعة.