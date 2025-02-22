2025-02-22 18:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأس وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم السبت،اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد، لمتابعة تنفيذ خطط فكالاختناقات استعداداً لموسم الصيف المقبل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير، ورد لوكالة شفقنيوز، أن "الاجتماع ناقش تفاصيل الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيسالوزراء، لا سيما العمل بنظام الشفتات الثلاث لضمان سرعة الإنجاز".

ووجه فاضل، بحسب البيان، بـ "ضرورة تقديم تقارير دوريةكل ثلاثة أيام عن نسب التقدم في مشاريع المحطات الكهربائية وأعمالالصيانة"، مشدداً على "الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازالمشاريع، وتكثيف الجهود لتحسين واقع تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد".

وأشار فاضل، إلى "أهمية تذليل جميع العقبات التيتواجه الفرق الميدانية، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تنفيذ المهام بكفاءةوسرعة".

وفي (12 شباط 2025)، وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل،بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيصالأراضي لنصب المحطات الجديدة ‏خلال 48 ساعة.