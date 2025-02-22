بغداد تطالب بضخ نفط كردستان العراق إلى تركيا: الإجراءات مكتملة

2025-02-22 19:00:06 - المصدر: الطاقة

أعلنت وزارة النفط لدى بغداد استكمال جميع إجراءات تصدير نفط كردستان العراق، من خلال ميناء جيهان التركي، وفقًا للآليات المحددة بقانون الموازنة وتعديله. وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم السبت 22 فبراير/شباط (2025)، إنها انتهت من جميع إجراءات مواصلة تصدير النفط من الإقليم، ضمن سقف الإنتاج المحدد …

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