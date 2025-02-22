اعتقال شخص بحوزته ملايين "مزورة" في أربيل

2025-02-22 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم السبت، اعتقال شخص بحوزته 25 مليون دينار عراقي مزورة.

وجاء في بيان صادر عن المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توجيها من قاضي تحقيق أمن أربيل، مكن فرق المديرية من إلقاء القبض على المتهم (م. ك. م)، الذي كان بحوزته (25 مليون دينار عراقي مزور) من فئة (25 ألف دينار)".

وبحسب البيان، تشير التحقيقات، إلى أن "هذه الأموال المزورة تم جلبها من خارج إقليم كوردستان، وكان يخطط لتصريفها في أسواق مدن الإقليم.

يذكر أن المتهم سبق له القيام بعمليات مماثلة، حيث قام بتوزيع كميات أخرى من العملة المزيفة في مدن جنوب العراق.